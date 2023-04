Luscii en EXI sluiten partnerschap om lichaamsbeweging in virtuele zorg te brengen

Luscii biedt ruim honderd verschillende zorgpaden aan, waarbij patiënten op afstand gemonitord worden. Dat moet onnodige controles en ziekenhuisopnames voorkomen. EXI – een klasse 1 medisch hulpmiddel – maakt gebruik van klinische gegevens om gepersonaliseerde lichaamsbeweging voor te schrijven. Het platform biedt een scala aan activiteiten aan en begeleidt en motiveert de patiënt. Gegevens over therapietrouw, activiteit en gezondheid worden ook rechtstreeks naar de arts gestuurd, in real time, via een beveiligd portaal.

Wearable first

De nieuwbakken partners hebben een zogeheten wearable first-strategie opgesteld. Die moet de nauwkeurigheid en de omvang van de gezondheids- en activiteitsgegevens garanderen.

Het partnerschap tussen beide ondernemingen begint met Luscii’s cardiologie- en COPD-trajecten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het is de bedoeling dat EXI na verloop van tijd wordt geïntegreerd in alle behandelpaden via het Luscii-platform. Dankzij dit partnerschap willen Luscii en EXI de gezondheidsresultaten op grote schaal verbeteren door beweging naar virtuele ziekenhuisafdelingen te brengen.