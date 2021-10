Luscii komt met appstore voor thuismonitoring

“Wij willen dat niemand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden”, zei Dohmen in zijn keynote tijdens de conferentie waar zo’n tweehonderd artsen bijeenkwamen om te praten over thuismonitoring. Die vorm van zorg is enorm in opkomst sinds de uitbraak van de coronacrisis. Patiënten kunnen daarmee vanuit hun eigen huis in de gaten gehouden worden en ondersteuning krijgen.

Het lijkt een trend met een blijvend karakter, die ziekenhuizen in staat stelt met evenveel personeel meer zorg te leveren. “Telemonitoring is een waardevolle toepassing van digitale zorg en daarmee een belangrijk onderdeel van passende zorg”, stelde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs nog in een nieuwsbericht waarin zij kenbaar maakte dat er meer ruimte komt voor de bekostiging ervan. Vanaf 2023 wil de NZa de structurele bekostiging van thuismonitoring rond hebben.

Ontwikkelen en delen

Luscii hoopt met de lancering van de Library zorgprofessionals meer te betrekken bij deze ontwikkeling. “We laten medisch professionals zelf de toekomst van de zorg vormgeven”, licht Dohmen toe in een interview met Zorgvisie. De Library stelt artsen in staat om met het generieke platform van Luscii zelf programma’s voor thuismonitoring te ontwikkelen. Als die gevalideerd zijn, komen ze breed beschikbaar. Deelnemende zorgorganisaties kunnen via Luscii Library snel en eenvoudig bestaande, bewezen programma’s voor thuismonitoring in gebruik nemen. Desgewenst kunnen ze bepaalde instellingen nog aanpassen.

Verdienmodel

Wat dat betreft is het initiatief vergelijkbaar met een appstore zoals Apple die aanbiedt, met dien verstande dat alles binnen de bestaande Luscii-app plaatsvindt. Het is dus geen digitale winkel waar verschillende ontwikkelaars hun producten aanbieden. “Ons verdienmodel blijft dat we diensten leveren aan ziekenhuizen”, aldus Dohmen. “Wij maken de technologie, de medisch professionals gebruiken die vervolgens om impact te maken.”