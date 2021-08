Luscii-topman investeert in bezorgservice voor apotheken

Dohmen, oprichter van zorgonderneming Luscii en hoogleraar digitale zorg aan de Open Universiteit, gaat ‘kapitaal en kennis’ investeren in Velomedi. Dat moet ertoe leiden dat apotheken hun patiënten een ‘Coolblue’ kunnen bieden. Oftewel: een klantvriendelijke, servicegerichte aanpak zoals elektronica-bezorger Coolblue dat doet.

Regie en ondersteuning

“Eigenlijk is het niet meer uit te leggen dat we in de rij moeten staan voor onze medicijnen,

maar een wasmachine binnen een dag thuis bezorgd wordt wanneer ik dat wil”, vindt Velomedi-oprichter Luuk van den Einden. “Met deze investering gaan we zorgen dat patiënten zelf de regie krijgen én de lokale apotheker wordt ondersteund bij het bieden van een topbezorgservice.”

Het is onder meer de bedoeling dat patiënten zelf het bezorgmoment kunnen bepalen en via track-and-trace hun medicijnen kunnen volgen. Volgens de ondernemer is dat prettig voor de patiënt, maar ook voor de apothekers, die worden ontlast.

Labtesten aan huis

Investeerder Dohmen is enthousiast over het concept. “Zorg aan huis is de toekomst. Een

betrouwbaar en duurzaam distributienetwerk in de wijk is daarvoor cruciaal. Zowel voor medicatie als voor andere dingen, zoals labtesten thuis. Velomedi kan echt helpen deze zorg te transformeren”. Velomedi verwacht de vernieuwende bezorgservice eind 2021 in Nederland uit te rollen.