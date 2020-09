‘Maak zorgevaluatie deel van opleiding en reguliere zorg’

Het gebruik van nieuwe onderzoeksmethoden en bestaande data, goede samenwerking tussen verschillende partijen en een growth mindset vormen de basis voor een leven lang leren in de zorg. Dat zei Poolman op 21 september in zijn oratie ‘Zorgevaluatie is experimenteren voor rechtvaardige zorg’.

Agendere, evalueren, implementeren

Volgens de hoogleraar is zorgevaluatie een experiment van agenderen, evalueren en implementeren. Medici hebben dit nodig om hun artseneed waar te maken, schrijft Qruxx, het kennisplatform over waardegedreven zorg, bij monde van Poolman.

Met agenderen bedoelt de hoogleraar het verzamelen van de belangrijkste onbeantwoorde vragen over de beste bestaande behandeling. Evalueren is het uitzoeken van die onbeantwoorde vragen. De laatste stap – implementeren – is volgens Poolman niet makkelijk. Artsen die al jaren gewend zijn om een behandeling op een bepaalde manier te doen, zijn niet snel te overtuigen om dit anders te doen. Volgens de orator is het daarom belangrijk het hele proces van zorgevaluatie in de opleidingen geneeskunde te onderwijzen en onderdeel te maken van de reguliere zorg.

