Maarten van Rixtel kondigt vertrek aan als bestuurder Sensire

Van Rixtel is ruim veertien jaar verantwoordelijk geweest als bestuurder. Hij geeft aan toe te zijn aan een nieuwe fase met meer balans tussen werk en privé. Hij werd in 2009 gevraagd voor de rol van bestuurder. De opgave was toen om Sensire opnieuw uit te vinden. Van Rixtel: “Vanuit het besef dat de relatie tussen zorgprofessional en klant de essentie van zorgverlenen is, zijn we opnieuw gaan kijken naar zorginhoudelijke en organisatorische vraagstukken.”

Volgens Van Rixtel staat de basis en kiest hij er daarom voor om nu verder te gaan met een andere fase: “Het is voor mij tijd voor een nieuwe fase met een andere balans tussen werk en privé, waarbij ik me ook buiten Sensire ga richten op thema’s als digitalisering en strategie in de zorg.”

Hij laat weten wel actief te blijven bij de organisatie. Vooral rondom opgaven als digitalisering en de transitie naar een nieuw organisatiemodel.

Zorgvuldige overdracht

Medebestuurder Renée Wilke en de Raad van Toezicht respecteren het besluit van Maarten om zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid over te dragen. Jeroen van Roon van de Raad van Toezicht: “Mede dankzij de visie, inzet en betrokkenheid van Maarten heeft Sensire zich ontwikkeld tot een innovatieve, gezonde organisatie die zorgprofessionals in staat stelt meesterschap te tonen in hun vak.”

In de komende maanden start Sensire met de werving van een nieuwe bestuurder, zodat een zorgvuldige overdracht kan plaatsvinden. Na zijn aftreden als bestuurder blijft Van Rixtel actief bij Sensire.