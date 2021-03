Maarten van Rossem regelt ‘gewoon’ eigen coronaprik

Hij is gewoon gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD, naar aanleiding van een tip van een kennis. Eerst kreeg hij te horen dat hij niet aan de beurt was, maar hij probeerde het opnieuw, waarop hem werd verteld dat het wel kon. Maar omdat hij het burgerservicenummer van zijn vrouw eerst nog moest opzoeken, moest hij opnieuw bellen en daarna kon het weer niet. Van Rossem belde nogmaals en toen kon het weer wel.

Chaos

Volgens Van Rossem blijkt hieruit dat het een chaos is bij de organisatie die de toediening van de prikken regelt. Maar de GGD zegt dat er feitelijk niks aan de hand is. Van Rossem wordt binnenkort voor het eerst geprikt en dat is als zijn leeftijdsgroep ook echt aan de beurt is, aldus een woordvoerster. Dat is namelijk juist met ingang van komende week.

Dat hij verschillende antwoorden heeft gehad, wijt de dienst aan de snelle opéénvolgende ontwikkelingen, waarbij de ene medewerker misschien al wel stilstond en de andere niet.

Onbehoorlijk

Iedereen wordt gecontroleerd op zijn burgerservicenummer en het is dus ook helemaal niet mogelijk om voor te dringen, benadrukt de GGD. De organisatie vindt het wel “zeer onbehoorlijk” dat Van Rossem “suggereert” dat dat wel kan. “En de volgorde in de te prikken groepen is er niet voor niks, er zijn beperkte hoeveelheden vaccins.”