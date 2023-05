Maasstad Ziekenhuis sluit 2022 af met positief resultaat

Het ziekenhuis kijkt terug op een jaar waarin op meerdere vlakken vooruitgang werd geboekt, passend bij de ambities van het ziekenhuis. Uitgangspunt hierbij is en blijft: waarde toevoegen aan het leven van de patiënt.

Digitale innovaties

Het ziekenhuis zet in op de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt. Voorbeelden hiervan zijn thuismonitoring, Santeon Thuis, Beter Dichtbij en informatieve apps als de Loss-app en Virtual Fracture Care.

Uitwisseling van patiëntgegevens

Verbetering van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners heeft voor de ontwikkeling van samenwerkingsplatforms gezorgd. Zoals Zorgplatform, waarmee digitaal verwijzingen verstuurd en ontvangen kunnen worden. En het Transmuraal portaal waarmee zorgverleners van andere ziekenhuizen gegevens van patiënten kunnen inzien.

Uitdagingen voor 2023

Hoewel het ziekenhuis over 2022 een positief financieel resultaat behaalde, ziet de rvb ook uitdagingen voor 2023. Net als alle andere ziekenhuizen heeft het Maasstad Ziekenhuis te maken met stijgende kosten voor materialen, personeel en energie. Ook de nieuwe cao brengt extra kosten met zich mee. Bestuurder Sander Dekker: “Om in de toekomst te kunnen blijven investeren in onder andere digitale innovaties en in onze medewerkers, moeten we daarom flink aan de bak.”