Maasstad Ziekenhuis trekt financiering aan van 100 miljoen euro

Van de totale financiering is 56 miljoen euro afkomstig uit leningen en 44 miljoen euro uit investeringskredieten. Van deze 100 miljoen euro wordt 60 miljoen euro gewaarborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).

Waardegedreven zorgcontract

Peter Langenbach, bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis, ziet de financiering als blijk vertrouwen van de ING, ABN AMRO, BNG Bank en het Waarborgfonds in de koers van het ziekenhuis. “Het leveren van goede patiëntenzorg is onze hoogste prioriteit. We zijn erg blij met deze financiering omdat we hierdoor toekomstbestendige zorg van hoge kwaliteit kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Dit sluit ook goed aan bij de waardegedreven zorgcontracten die we onlangs met vier grote zorgverzekeraars hebben afgesloten.”

Investeren in spoedplein

Eén van de ambities van het Maasstad Ziekenhuis is hét acute centrum op Rotterdam-Zuid te worden. Daarvoor werkt het ziekenhuis samen met onder andere eerstelijnszorg, ambulancedienst, verloskundigen en andere regionale ziekenhuizen. Samen met Huisartsenpost Rijnmond wordt een integrale spoedpost gebouwd, zodat patiënten zo snel en goed mogelijk op de juiste plek behandeld kunnen worden. Daarvoor is een grondige verbouwing noodzakelijk.

Gezinsgerichte zorg

Een andere wens van het ziekenhuis is om de gezinsgerichte zorg uit te breiden. Hierbij staat het belang van de pasgeboren baby, moeder en het gezin voorop in de zorgverlening. Familiekamers zijn hier een belangrijk onderdeel van, waarvoor een verbouwing noodzakelijk is. In deze kamers verblijven te vroeg geboren en/of zieke baby’s na de geboorte samen met hun moeder, ook als moeder zelf geen zorg (meer) nodig heeft. Voor de andere ouder is er in de familiekamers ook ruimte om te overnachten.

Innovaties

Door de coronapandemie zal het ziekenhuis (versneld) meerdere innovaties doorvoeren. Dergelijke innovaties zijn nodig om een deel van de ziekenhuiszorg te kunnen voorkomen, te vervangen of te verplaatsen. Hiermee wil het Maasstad ruimte creëren om te groeien op topklinische en acute zorg.

Lees op Zorgvisie: Nieuw contract Maasstad Ziekenhuis elimineert volumeprikkel