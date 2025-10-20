Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
Maasstad Ziekenhuis versnelt MRI-onderzoeken met AI

De afdeling Radiologie van het Maasstad Ziekenhuis neemt AI-software Deep Resolve in gebruik na een succesvolle pilot. De technologie helpt MRI-onderzoeken sneller en efficiënter uit te voeren.

Het ziekenhuis zegt dankzij Deep Resolve dagelijks ongeveer vijf extra patiënten per MRI-scanner te kunnen onderzoeken. Daardoor is de wachttijd teruggebracht met gemiddeld vijf weken. De software vermindert ruis in de beelden, waardoor de scantijd aanzienlijk korter wordt zonder dat de beeldkwaliteit achteruitgaat. Dit zorgt voor snellere diagnostiek en meer comfort voor patiënten, die minder lang in de MRI hoeven te liggen.

Uitbreiding

De software wordt momenteel ingezet bij diverse MRI-onderzoeken, zoals van de wervelkolom, knie en buik. In het najaar van 2025 volgt een upgrade waarmee ook complexe 3D-scans, bijvoorbeeld van hersenen, buik en hart, sneller en beter kunnen worden uitgevoerd. Eerder nam ook Gelre Ziekenhuizen het systeem al in gebruik.

