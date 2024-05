Maastricht UMC+ en Philips sluiten vierjarige samenwerking

Het partnerschap past bij de strategie van Philips om dichtbij klanten te innoveren. Achterliggende gedachte achter het partnerschap tussen MUMC+ en Philips is dat ze onderling kennis en ervaring gaan uitwisselen. Samen willen ze technologie verbeteren en nieuwe toepassingen realiseren in de zorg. Twee belangrijke onderdelen zijn het verder ontwikkelen van de Philips LumiGuide, die het MUMC+ vorig jaar in oktober als eerste in gebruik nam, en telezorg-technologie voor de intensive care.

Passende zorg

“Passende zorg is tegenwoordig het credo om de gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt Helen Mertens, voorzitter van de raad van bestuur bij MUMC+ over de samenwerking. “Digitalisering, slimmer gebruik van data, innovaties in de spreek-, verpleeg- of operatiekamer moeten het leven van patiënt en zorgprofessional dan ook makkelijker maken.”

Mens- en patiëntgerichte technologie

“Een groot deel van onze R&D vindt plaats in Nederland vooral op het gebied van image-guided therapy, radiologie maar ook softwareontwikkeling”, zegt Léon Kempeneers, managing director Philips Benelux. “Door samen te werken met partners zoals het MUMC+ kunnen we ervoor zorgen dat we technologie ontwikkelen die zorgverleners ondersteunt en de zorg niet complexer maakt. Wij focussen op mens- en patiëntgerichte technologie, zodat deze een verschil kan maken voor zorgverleners, en helpt om de zorg continu te verbeteren en toegankelijk te houden.”