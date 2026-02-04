Maastricht UMC+ plaatste nepnieuws op intranet, stelt De Limburger, maar rechter geeft umc gelijk 

Dagblad De Limburger heeft Maastricht UMC+ verzocht om een bericht op het intranet over grensoverschrijdend gedrag door het hoofd van de afdeling pathologie te rectificeren of in te trekken. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat dit niet hoeft.

De Limburger heeft zelf artikelen gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag door het hoofd van de afdeling pathologie. Het ziekenhuis en het afdelingshoofd hebben daarna een overeenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat het afdelingshoofd zou vertrekken bij het ziekenhuis en dat het ziekenhuis een verklaring zou afleggen over wat er in de media over hem is gezegd. Het ziekenhuis heeft dat bericht op intranet geplaatst.

Afstand nemen

In dit intranet-bericht stelt het ziekenhuis dat ze afstand neemt van de berichtgeving ‘in de media’. Ook staat erin dat onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de aantijgingen in publicaties niet op feiten berusten en dat het afdelingshoofd zich niet schuldig heeft gemaakt aan juridisch verwijtbaar gedrag, terwijl desondanks berichten in de media verschenen over grensoverschrijdend gedrag. Het bericht is ook naar lokale media en andere medische zorgaanbieders gestuurd.

Verspreiden desinformatie

De Limburger wilde dat het ziekenhuis het bericht intrekt en een rectificatie publiceert. Ook zou het ziekenhuis opgave moeten doen van alle partijen en kanalen waaraan het ziekenhuis het bericht heeft gestuurd. De Limburger vindt dat het ziekenhuis onrechtmatig heeft gehandeld door het bericht uit te brengen. De Limburger zou ten onrechte zijn beschuldigd van het brengen van nepnieuws en het verspreiden van desinformatie, terwijl de publicaties zijn gebaseerd op grondig onderzoek.

Juiste context

De voorzieningenrechter vindt dat er niet van kan worden uitgegaan dat de lezer van het bericht weet dat met ‘de media’ De Limburger wordt bedoeld. En als de lezer dat wel weet, zo stelt de voorzieningenrechter, zal deze vermoedelijk niet de conclusie trekken dat De Limburger fout zat. Bovendien is het volgens de voorzieningenrechter van belang dat het bericht duidelijk bedoeld is voor de medewerkers van het ziekenhuis, die het volgens de rechter, in de juiste context zullen kunnen plaatsen.