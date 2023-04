Maastricht UMC+ positief over inzage ouders in medisch dossier

Het Maastricht UMC+ is tevreden over een pilot ouderlijk gezag, waarmee ouders digitaal inzage krijgen in het medisch dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar.

Voorheen was toegang tot het dossier voor ouders niet mogelijk omdat zorgaanbieders niet kunnen controleren of een ouder het gezag heeft over de patiënt en dus wettelijk gezien toegang mag krijgen tot de medische gegevens. Door de digitale gezagsvoorziening, die het gezag van ouders kan afleiden uit de Basisregistratie Personen, is deze functionaliteit nu wel beschikbaar.

Positief

De pilot is afgelopen november gestart en verloopt volgens projectleider Eric Edelman soepel. Er zijn tot op heden weinig gebruikersvragen en de functionaliteit heeft geen bijzondere invloed op het zorgproces.

Medewerkers zijn positief over de functionaliteit. Zij hebben de mogelijkheid om het dossier af te sluiten als daar aanleiding toe is. Het gaat tenslotte om gevoelige informatie en soms kwetsbare gezinnen. Daardoor hebben de zorgprofessionals vertrouwen in het systeem gekregen, meldt Maastricht UMC+.