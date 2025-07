Maastricht UMC+ toont aan: AI kan medische informatie begrijpelijker maken

De onderzoekers testen vier AI-modellen, te weten GPT-3.5, GPT-4, Copilot en Gemini. Die gebruikten ze om dertig voorlichtingsfolders, over onder meer vlokkentest, vruchtwaterpunctie en embryoselectie, te herschrijven. De informatie werd begrijpelijker gemaakt tot het niveau van groep 8 in de basisschool. Taalmodel GPT-4 deed dat als beste, andere modellen lieten vaker belangrijke informatie weg.

Online tool

De Maastrichtse onderzoekers hebben GPT-4 dan ook gebruikt voor hun online tool Health Literacy Evaluator. Die helpt zorgverleners door te meten hoe begrijpelijk een tekst is en daar feedback op te geven. Dat moet zorgprofessionals in staat stellen om patiëntinformatie beter af te stemmen op mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Hoewel de tool is gemaakt op basis van Engelstalige teksten die betrekking hebben op zwangerschap, is er inmiddels een Nederlandstalige versie beschikbaar die werkt voor een breed scala aan medische onderwerpen.

Gezondheidsrechtvaardigheid

Volgens de onderzoekers is het begrijpelijk aanbieden van informatie net zo belangrijk als toegang tot zorg. “Het begrijpelijker maken van informatie is essentieel, zodat iedereen – ongeacht opleidingsniveau – goede keuzes kan maken over hun gezondheid”, zegt hoofdonderzoeker Masoud Zamani Esteki. AI kan volgens hem bijdragen aan zogeheten gezondheidsrechtvaardigheid, omdat gebrekkige kennis kan leiden tot gemiste kansen of onnodige behandelingen.

In vervolgstudies wil het team onderzoeken hoe patiënten de vereenvoudigde teksten ervaren en wat dit betekent voor hun kennis en keuzes. Daarnaast werkt de groep van Zamani Esteki aan een studie die duidelijk moet maken of meer kennis het mentale welzijn van patiënten tijdens de behandeling verbetert.