Man ontsnapt tijdens bezoek Diakonessenhuis, politie opent klopjacht

Een man uit het “justitiële circuit” heeft de benen genomen toen hij een afspraak had in het Diakonessenhuis in Utrecht. Volgens het ziekenhuis is de man met zijn twee begeleiders op de vuist gegaan en heeft hij geprobeerd een wapen van een van hen af te pakken.

Of dat is gelukt, is bij een woordvoerster van het ziekenhuis niet bekend. Een bezoeker van het ziekenhuis laat aan RTV Utrecht weten dat hij wel een vuurwapen heeft bemachtigd. De politie wil er niets over kwijt en is dringend naar de man op zoek.

Zoektocht

Op Burgernet heeft de politie een signalement van de man verspreid. In dat bericht spreekt de politie over “een verdachte situatie” en roept mensen dringend op de man niet zelf te benaderen en 112 te bellen. Een woordvoerster zegt dat met onder meer een helikopter naar de man wordt gezocht en dat de politie “alles op alles” zet om hem te vinden.

De ontsnapping bij het Diakonessenhuis was rond 11.30 uur. De man zou richting stadion Galgenwaard zijn gelopen.

Volgens een woordvoerster van het Diakonessenhuis is de situatie in het ziekenhuis weer rustig. De man had volgens haar een afspraak in het ziekenhuis. RTV Utrecht meldt dat de man meerdere mensen onder schot hield toen hij vluchtte, maar de woordvoerster kan dat niet bevestigen. Ook is de politie volgens de regionale omroep in het nabijgelegen St. Bonifatiuscollege aanwezig om naar de man te zoeken. (ANP)

