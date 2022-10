Man opgepakt voor hacken, maakte mogelijk medische gegevens buit

Een 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland) is vorige week woensdag aangehouden door de politie op verdenking van het digitaal inbreken bij een softwareleverancier van de zorg. Hij zou hierbij tienduizenden documenten hebben buitgemaakt waarin mogelijk medische- of persoonsgegevens staan, meldt de politie dinsdag.

Het bedrijf deed aangifte, waarna de politie een onderzoek startte. De hack wordt onderzocht. Er wordt ook gekeken of de buitgemaakte gegevens zijn verspreid. Daar is nog geen duidelijkheid over. In de woning van de man heeft de politie verschillende gegevensdragers in beslag genomen. (ANP)