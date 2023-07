Manager heeft meer plezier in werk dan zorgmedewerker

© oatawa stock.adobe.com

Eind 2022 gaf ruim drie kwart (76 procent) van de medewerkers binnen de sector zorg en welzijn aan tevreden te zijn met het werk. Een ongeveer even groot aandeel (77 procent) zei enthousiast te zijn, en 92 procent vond het werk inhoudelijk leuk. Van de managers binnen de sector vindt 85 procent aan tevreden te zijn met het werk en 84 procent is enthousiast over de baan. Bijna 93 procent vindt het werk inhoudelijk leuk.

Cliëntgebonden

Werknemers in cliëntgebonden beroepen waren eind 2022 minder vaak tevreden over het werk dan degenen in een niet-cliëntgebonden beroep (75 tegen 79 procent), maar gaven wel vaker aan dat ze inhoudelijk leuk werk hebben (91 tegen 87 procent). Ze waren ook vaker enthousiast over hun baan (78 tegen 76 procent).