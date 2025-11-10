Manager ’s Heeren Loo wint MVO-prijs

Jan Peter Niezink van ’s Heeren Loo is verkozen tot MVO Manager van het Jaar 2025. “Dit is de kroon op het werk van velen. Alleen samen kunnen we zo’n mooi resultaat behalen”, reageert hij op de prijs.

Niezink is MVO-manager bij ’s Heeren Loo, bestuurslid van Milieu Platform Zorg (MPZ) en aanjager binnen het bestuurlijk netwerk van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Al meer dan 10 jaar werkt hij aan de verduurzaming van ’s Heeren Loo. “Duurzaamheid is voor ons geen los programma, het is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen – van de zorg die we bieden tot de manier waarop we samenwerken en organiseren”, aldus ’s Heeren Loo.

Uniek

Dit jaar vond de twaalfde uitreiking van MVO-manager van het Jaar 2025 plaats. Vorig jaar haalde Niezink al de top 3. Deze editie werd hij opnieuw genomineerd en werd hij uitgeroepen tot winnaar. In de geschiedenis van de verkiezing is Niezink de eerste genomineerde uit de zorgsector. “Hij is bescheiden maar echt wel een aanjager, wat gezien en erkend wordt binnen de zorgsector”, meldt de vakjury.

“Hij is actief in de volle breedte van ESG. Veel zaken die in 2024 zijn gestart zijn verder uitgewerkt en geïmplementeerd.” Geprezen wordt de vrijwillige keuze om de Europese duurzaamheidswetgeving, de CSRD, te implementeren. “Dat is vrij uniek, in ieder geval binnen de zorg. De CSRD wordt gezien als kans en middel om tot een volledig integrale duurzame bedrijfsvoering te komen.” De jury ziet dat er in het afgelopen jaar verdere stappen zijn gezet op het gebied van afval en circulariteit, verduurzaming van vastgoed en mobiliteit, wasbaar incontinentiemateriaal en groene gehandicaptenzorg.

Urgenter dan ooit

Duurzaamheid in de zorg is volgens ’s Heeren Loo urgenter dan ooit. Bestuursvoorzitter Ernst Klunder hoopt dat deze erkenning laat zien hoeveel er nog te winnen is in de zorg. “Laten we meer met elkaar samenwerken en van elkaar leren. We zijn benieuwd naar mooie voorbeelden van andere zorgorganisaties.” Niezink: “Verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen van MVO-managers. Iedereen kan meedoen en bijdragen.”