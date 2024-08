MantelzorgNL komt met handleiding voor mantelzorgers

MantelzorgNL heeft een handleiding gemaakt voor mantelzorgers. ”Hoe maak je de keuze of je dit wel wilt? Word je goed op je nieuwe taak voorbereid en als het mis gaat: wie is dan verantwoordelijk?”: dat zijn enkele belangrijke vragen uit dit document.

In juni gaf de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meer duidelijkheid voor professionals over de samenwerking met mantelzorgers. MantelzorgNL vindt het ook belangrijk dat mantelzorgers een zorgvuldig besluit kunnen nemen. In de keuzehulp wordt ingegaan op een goede voorbereiding, de juridische aspecten en de voordelen van zorghandelingen overnemen.

Volgens MantelzorgNL blijft de zorgprofessional verantwoordelijk voor een goede voorbereiding: is de handeling goed aangeleerd en voelt de mantelzorger zich verantwoordelijk en bekwaam genoeg? En dit geldt ook als de zorghandeling thuis wordt overgenomen.

De zorgorganisatie moet een back-up bieden als de mantelzorger een keer niet kan of zelf ziek is. Er moet bovendien oog zijn voor overbelasting van de mantelzorger. Daarnaast helpt het als de zorgorganisaties beseffen dat de mantelzorger ook op randzaken goed gefacilieerd moeten worden, denk aan parkeerkosten.