Catharina van Oostveen is benoemd als nieuw lid van de rvc bij Marante.

Catharina van Oostveen is met ingang van 1 juni 2024 benoemd als lid van de rvc bij ouderenzorgorganisatie Marente. Zij zal zitting nemen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Van Oostveen volgt Gert-Jan Waterink op. Waterink neemt afscheid van de organisatie omdat zijn tweede zittingstermijn afloopt.

Van Oostveen is universitair docent bij de Erasmus School of Health Policy & Management. Daarnaast is zij ook lid van de RvT bij Stichting de Rijnhoven en bestuurder bij V&VN.