Marente benoemt nieuwe bestuurder per 1 maart 2022

Nieuws Nieuwe verdeling beschermd wonen op losse schroeven door openstelling Wlz Het aantal ggz-cliënten dat beschermd woont neemt af. Dat komt doordat een deel van hen niet meer onder de zorg door de gemeente val, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan gevolgen hebben voor het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen dat komend jaar in werking moet treden. Onderzoeksbureau AEF deed hier in opdracht van VWS onderzoek naar. Lees verder

Partnernieuws Partner COPD: levensbedreigend maar als ziekte nauwelijks bekend Lees meer over COPD: wereldwijd doodsoorzaak nummer 3, maar als ziekte nauwelijks bekend Lees verder

Nieuws Meer dan duizend verpleeghuizen kampen met coronabesmetting Meer dan duizend verpleeghuizen in Nederland kampen met een uitbraak van het coronavirus binnen de muren. In de afgelopen vier weken hebben 1.018 locaties te maken gehad met een recente besmetting. Het is voor het eerst sinds het begin van de epidemie dat het aantal boven die grens uitkomt. Lees verder

Nieuws Opnieuw daling van aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 85 gedaald. Op dit moment houden 2.728 mensen met covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van woensdag op donderdag nam de coronabezetting in de ziekenhuizen toe, maar een etmaal eerder daalde het aantal covid-patiënten ook al, toen met 77. Lees verder