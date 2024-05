Marente weer Beste Werkgever

Marente-medewerkers gaven de ouderenzorgorganisatie een algehele score van 7,8. Op punten als waardering, invloed op het rooster en een goede werk-privé balans scoorde Marente hoger dan de benchmark. Het keurmerk bevestigt wat het flink gedaalde uitstroomcijfer (min 19 procent) van 2023 al liet zien: werknemers zijn tevreden en blijven ook nog eens langer in dienst.

Bestuurder Heidi van den Brink: “Goed werkgeverschap staat bij onze organisatie hoog op de agenda. Hoe wij dat doen? Het begint met aandacht en luisteren. Om dat te kunnen, hebben we bijvoorbeeld de teamgrootte van onze leidinggevenden verkleind. Zo is het mogelijk om meer aandacht aan de medewerkers te geven en zien we dat we gelijk hoger scoren op belangrijke onderwerpen als werk-privé balans en invloed op het rooster.”

Het medewerkersonderzoek bij Marente is uitgevoerd door Effectory. Het Beste Werkgevers keurmerk is onderdeel van World-class Workspace en geldt voor 2023-2024.