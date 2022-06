Margot Scheltema is beëdigd als de nieuwe voorzitter van de Oogvereniging, de patiënten- en belangenorganisatie voor mensen met een oogaandoening. Zij volgt Jan Vreeburg op die na negen jaar aan de maximala voorzitters termijn zat.

Margot Scheltema is vicevoorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank. Daarnaast was ze commissaris van onder andere Schiphol, TNT Express, ASR, het Rijksmuseum, Triodos Bank en het CPB. Ze is slechtziend als gevolg van de oogaandoening retinitis pigmentosa.

Technologie, creativiteit en optimisme

“Sleutelwoorden zijn voor mij technologie, creativiteit en optimisme”, zegt Scheltema in een persbericht. Met elkaar zijn we sterker, bij elkaar voelen we ons beter.”