Margriet Dam vertrekt na 1 jaar als bestuurder CZ wegens ‘verschil van inzicht’

Margriet Dam zal iets meer dan een jaar vertrekken als bestuurder van zorgverzekeraar CZ. De organisatie spreekt van een verschil van inzicht over de wijze waarop de CZ groep moet worden bestuurd

“We betreuren de ontstane situatie, zowel voor Margriet als voor (de medewerkers van) CZ”, laat de voorzitter van de raad van commissarissen, Pieter Jongstra, weten in een kort bericht op de site. De raad van commissarissen is op korte termijn op zoek naar een interim bestuurder die naast Joep de Groot zal werken.

Dam werd in mei 2022 aangesteld als opvolger van Arno van Son, die in december van vorig jaar vertrok bij CZ. Eerder werkte Dam als directeur Particulieren Schade bij Nationale Nederlanden. Daarvoor was zij CFO en statutair bestuurder van Delta Lloyd Schadeverzekeringen NV