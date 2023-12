Margriet Schneider verlaat UMC Utrecht

Schneider is opgeleid als internist-infectioloog en heeft, voordat zij in 2015 bestuursvoorzitter werd, binnen UMC Utrecht de functies vervuld van voorzitter van de divisie interne geneeskunde en dermatologie, opleider interne geneeskunde en voorzitter en medisch manager van de divisie IC-centrum. Ook was zij in covid-tijd voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Strategisch inzicht

Henk Broeders, voorzitter van de raad van toezicht, zegt bij haar aanstaande afscheid: “Wij zijn Margriet zeer erkentelijk voor haar enorme bijdrage aan UMC Utrecht. In haar lange en diverse carrière in dit huis heeft ze haar buitengewone analytische scherpte en groot strategisch inzicht laten zien en hebben we vooral ook van haar warmte en humor genoten. De organisatie staat als een huis, de strategie ‘Connecting Worlds’ heeft een duidelijke focus en deze wordt ook daadwerkelijk gedragen door het leiderschap en de organisatie en vindt daarmee zijn toepassing in de samenwerkingen op het Utrecht Science Park, in de regio en internationaal. Margriet heeft een sterk moreel kompas en weet op het grote maatschappelijke belang en op dat van de individuele patiënt of medewerker tegelijk te sturen.”