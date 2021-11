Marian van Heerebeek nieuwe bestuurder Robert Coppes Stichting

Interessant voor u

Ons Tweede Thuis wil wooncomplex De Merenhog in Abcoude overnemen van Reinaerde. Het complex past qua regio beter bij Ons Tweede Thuis dan bij Reinarde, aldus de organisatie in een persbericht. belangrijkste dat de zorg en begeleiding doorgaat.

Yvonne Nijhuis is per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen geworden van Curess. Hiermee is de bezetting van de rvc van de jeugdzorgorganisatie rond.

Blog

Opinie

Samenwerking in de geboortezorg

Er zijn, ook in ons welvarende en ontwikkelde land, grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de kansen op het krijgen van een gezond kind. Babysterfte, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht komen tot 30% vaker voor bij mensen met een sociaal-economische achterstand. Er leven in ons land 420.000 kinderen in armoede en dit cijfer zal naar verwachting toenemen door de huidige coronasituatie.