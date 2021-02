Marieke Kleiboer nieuwe directeur Jeugd bij ministerie VWS

Per 1 april 2021 wordt Marieke Kleiboer benoemd als directeur Jeugd bij het ministerie van VWS. Daarnaast blijft ze plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg.

Sinds 2015 is Kleiboer directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van VWS. Per 1 maart 2020 ook plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg. Eerder was ze werkzaam als waarnemend directeur bij de directie Woon- en Leefomgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als programmadirecteur onderwijsachterstand bij de gemeente Amsterdam.

Studie en loopbaan

Kleiboer studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde op het gebied van internationale betrekkingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, ook aan de Universiteit Leiden.