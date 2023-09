Marike Broekman benoemd tot hoogleraar translationele neuro-oncologie

Marike Broekman, neurochirurg bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is per 1 augustus benoemd tot hoogleraar translationele neuro-oncologie. Binnen haar leerstoel zet zij zich in voor betere vooruitzichten voor patiënten met een hersentumor.

De vooruitzichten voor patiënten met een kwaadaardige hersentumor zijn vaak erg somber. “Er is dringend behoefte aan nieuwe therapeutische strategieën”, vertelt Broekman.

Vervolgonderzoek

De afgelopen jaren heeft haar onderzoek zich daarom gericht op het ontwikkelen van nieuwe therapieën en strategieën voor diagnostiek voor deze tumoren. “We hebben onderzocht hoe glioblastomen (agressieve hersentumoren red.) de afweercellen van de hersenen veranderen en vonden dat deze de tumor gaan ondersteunen.” Door een specifiek molecuul dat betrokken is bij deze verandering van de afweercellen te blokkeren, groeien de tumoren minder goed. “De komende jaren onderzoeken we deze potentiële target voor therapie verder en proberen we op vergelijkbare wijze nieuwe targets te identificeren en te valideren.” Daarnaast houden Broekman en haar team zich bezig hoe (nieuwe) therapieën de tumoren het best kunnen bereiken. Daarvoor wordt onder meer onderzoek gedaan of focused ultrasound bijdraagt aan het beter behandelen van de tumoren.

Broekman is per 1 augustus benoemd tot hoogleraar. Sinds 2018 is zij werkzaam als neurochirurg in HMC en het LUMC. Daarnaast zit ze in het bestuur van de European Association for Neurosurgical Societies. Ook is zij is de vicevoorzitter van de wetenschappelijke raad van Kika en vicevoorzitter van de Raad Medische Wetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW).