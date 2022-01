Marjo Vissers tijdelijke bestuursvoorzitter VGZ

Marjo Vissers neemt tijdelijk de rol van bestuursvoorzitter over bij zorgverzekeraar VGZ na het vertrek van Karien van Gennip die minister van Sociale Zaken is geworden in het pas beëdigde kabinet. Vissers, de huidige Chief Health Officer, is benoemd voor een periode van zes maanden. Haar benoeming is nog onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouder, meldt VGZ. De raad van commissarissen beraadt zich in die periode op de definitieve opvolging.