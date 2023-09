Marjolein Tasche wordt nieuwe voorzitter LHV

Marjolein Tasche wordt het nieuwe boegbeeld van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). De leden hebben haar per 1 januari 2024 benoemd tot voorzitter. Tasche is momenteel nog als bestuurder verbonden aan ziekenhuisorganisatie Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Van origine is Tasche huisarts en heeft ze een sterke binding met de eerstelijn, laat de LHV weten. “De benoemingscommissie is ervan overtuigd dat zij de positie van huisartsen kan versterken en huisartsen verenigen. De afgevaardigde huisartsen in de ledenvergadering waren het daar volmondig mee eens.”

“Wij geloven dat we in Marjolein Tasche niet alleen een sterke en verbindende voorzitter hebben gevonden, maar ook een zeer ervaren bestuurder die zowel de landelijke als regionale vraagstukken in de zorg kent”, zegt huisarts en LHV-ambassadeur Maurits Westein, tevens voorzitter van de benoemingscommissie. “Marjolein is 10 jaar huisarts geweest, promoveerde op een huisartsgeneeskundig onderwerp, heeft voor het NHG gewerkt en heeft als bestuurder van ziekenhuizen tal van initiatieven ondernomen om de samenwerking met huisartsen te versterken.”

Tasche neemt per 1 januari het voorzitterschap over van Aard Verdaasdonk, die deze rol in de afgelopen periode heeft waargenomen.