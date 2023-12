Mark Kramer neemt afscheid van Amsterdam UMC

Kramer was sinds 2007 werkzaam als afdelingshoofd en hoogleraar Interne Geneeskunde bij het VU medisch centrum (VUmc). In 2018 werd hij lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Hij leverde in die rol een belangrijke bijdrage aan de fusie van AMC en VUmc tot Amsterdam UMC. Naast zijn activiteiten voor Amsterdam UMC is Kramer voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en daarvoor van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Andreaspenning

Vanwege de bijdrage die de Kramer heeft geleverd aan de zorg in Amsterdam, ontvangt hij de Andreaspenning. Deze penning wordt onder andere toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam.