Markenheem versterkt raad van toezicht

Marian Adriaansen en Guido van de Logt zijn toegetreden tot de raad van toezicht van oudereninstelling Markenheem in Doetinchem en Bronckhorst.

Lilian Beijer start op dezelfde datum als trainee binnen de raad. Met de benoemingen wil Markenheem “een belangrijke impuls geven aan de aandachtsgebieden kwaliteit, veiligheid en financiën.”

Bestuurder Anja Stunnenberg: “Adriaansen is emeritus lector aan de HAN, met een specialisatie in de validering en implementatie van nieuwe zorgtechnologie en eHealth. Beijer heeft als associate lector aan de HAN grote belangstelling voor de digitale transformatie in de zorg. De kennis en ervaring die ze meebrengen, zal een impuls geven aan de lopende transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis.”

Met deze benoeming maken toezichthouders Lisette Bosch en Ria Pröpper plaats.