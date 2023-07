Marten Kroese nieuwe bestuurder Spaarne Gasthuis

Kroese verruilde vorig jaar nog het Máxima Medisch Centrum voor het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz). Hij volgde toen Claudia Brandenburg op

Naast bestuurder is Kroese actief als toezichthouder. Hij is voorzitter van de raad van toezicht bij RIBW Brabant en lid van de raad van toezicht van Santé Partners.

Zeeuwse Zorg Coalitie

“Wij betreuren het vertrek van Marten bij Adrz” aldus de voorzitter van de raad van commissarissen, Peter Draaisma. “Zijn profiel sluit immers goed aan bij Adrz. Voor de raad van commissarissen is het nu zaak om zo snel mogelijk een, al dan niet tijdelijke, opvolger voor Marten te zoeken. Het afgelopen jaar is onder voorzitterschap van Marten veel voortgang geboekt op onder andere de strategische koers van het ziekenhuis en samenwerking in de regio met de Zeeuwse Zorg Coalitie.”