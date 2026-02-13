Martini Ziekenhuis Groningen stelt operaties uit om griepgolf

“Tegelijk hebben we meer patiënten naar aanleiding van de weercode rood van vorige week. En ook zien we dat patiënten minder snel ontslagen kunnen worden, omdat er weinig plek bij verpleegtehuizen is en dat ook de thuiszorg het heel erg druk heeft”, aldus een verklaring van het ziekenhuis
Woensdag meldde het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht al enkele operaties te hebben uitgesteld wegens de griepgolf. Daar is het als gevolg van de griep drukker dan normaal.
Woensdag werd bekend dat er momenteel sprake is van een griepepidemie. (ANP)