Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Martini Ziekenhuis Groningen stelt operaties uit om griepgolf

,

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft besloten ongeveer twintig operaties af te zeggen die vrijdag en komende maandag gepland waren. Als gevolg van ziekte door griep is er minder personeel beschikbaar in het ziekenhuis.

“Tegelijk hebben we meer patiënten naar aanleiding van de weercode rood van vorige week. En ook zien we dat patiënten minder snel ontslagen kunnen worden, omdat er weinig plek bij verpleegtehuizen is en dat ook de thuiszorg het heel erg druk heeft”, aldus een verklaring van het ziekenhuis

Woensdag meldde het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht al enkele operaties te hebben uitgesteld wegens de griepgolf. Daar is het als gevolg van de griep drukker dan normaal.

Woensdag werd bekend dat er momenteel sprake is van een griepepidemie. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:58 Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch stelt operaties uit om griep
16:15 Martini Ziekenhuis Groningen stelt operaties uit om griepgolf
12:03 Deze ziekenhuizen halen de volumenorm voor specifieke oncologische behandelingen niet
12 feb 2026 Defensie wil hospitaaltreinen
11 feb 2026 Vrijspraak voor van ontucht verdachte anesthesioloog uit Eindhoven

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties