Martini Ziekenhuis in cassatie tegen inzage OM in dossier

Het Martini Ziekenhuis gaat in cassatie tegen het oordeel van van de rechter dat het Openbaar Ministerie (OM) inzage moet krijgen in het medisch dossier van een 3-jarig jongetje met ghb-vergiftiging. Dit meldt RTV Drenthe .

Het kind werd in de nieuwjaarsnacht van 2021 bij het ziekenhuis binnengebracht in kritieke toestand. Het OM wil het dossier van het kind gebruiken om de moeder van het kind te vervolgen, maar het Martini Ziekenhuis vindt dat een patiënt erop moet kunnen vertrouwen dat een medisch dossier veilig is binnen een medische instelling. Het ziekenhuis beroept zich hierbij op het verschoningsrecht.

Waarheidsvinding

Maar begin april oordeelde de rechter dat het Groningse ziekenhuis alsnog het OM inzage moet geven in het dossier. Volgens de rechtbank is dit de enige manier om bewijs te vergaren voor een strafzaak. Het OM liet eerder weten de gegevens echt nodig te hebben voor waarheidsvinding.