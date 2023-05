Martini Ziekenhuis onderzoekt plek mamma-CT bij diagnose borstkanker

Een mamma-CT is een röntgenapparaat bestemd voor onderzoek bij patiënten met verdenking op borstkanker. De mamma-CT is mogelijk een alternatief voor de MRI scanner of mammograaf. Bij onderzoek met de mamma-CT ligt de patiënt plat op het apparaat waarbij de borst zonder druk uit te oefenen hangt. Het apparaat maakt opnamen rondom de borst vanuit alle richtingen. Deze wijze van afbeelden heeft naar verwachting voordelen voor de diagnostiek.

Start onderzoek

Het Martini Ziekenhuis start in juni 2023 een wetenschappelijk onderzoek naar de plek van de mamma-CT binnen de diagnostiek van borstkanker. Het Martini Ziekenhuis werkt hiervoor samen met het UMCG en LUMC.

Druk bezet

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op een vergelijking tussen de beeldvorming met de mamma-CT en de MRI scanner. Radioloog Arnoud Meijer: ‘Bij vrouwen met dicht borstweefsel kiezen we in sommige gevallen voor een MRI scan, aanvullend op de mammografie. Omdat de MRI scanner ook voor onderzoek naar andere ziektebeelden gebruikt wordt, is dit apparaat altijd druk bezet. Ook is het een relatief duur onderzoek. Als blijkt dat de mamma-CT een goed alternatief is, heeft dit meerdere voordelen.’Andere onderzoekslijnen zijn in ontwikkeling, waaronder ook een vergelijkend onderzoek tussen de CT en de mammograaf.

Regulier beeldvormend onderzoek

Patiënten worden door hun behandelend arts gevraagd deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek met de mamma-CT. Patiënten kunnen niet op eigen verzoek gebruik maken van de mamma-CT, ook niet bij wijze van uitzondering of als zij dit zelf betalen. Meijer: “We kiezen voor deze werkwijze omdat wetenschappelijk nog niet bewezen is of de beeldvorming met de mamma-CT net zo nauwkeurig is als een mammograaf of MRI. We vinden het belangrijk om hier eerst meer duidelijkheid over te hebben. We verwachten in de loop van volgend jaar voldoende onderzoeksdata te hebben verzameld. Als de resultaten positief zijn, hopen we de mamma-CT dan ook in te kunnen zetten voor regulier beeldvormend onderzoek.”

Ambitie

De aankoop van de CT past bij de ambitie van het Martini Ziekenhuis om hooggespecialiseerde topklinische borstkankerzorg te leveren in het Academisch Borstcentrum Groningen.