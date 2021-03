‘Massale diagnosefraude bij behandeling burn-out’

Tientallen psychologen declareren een behandeling voor een burn-out ten onrechte bij de zorgverzekeraar. En dat terwijl zo’n behandeling al in 2013 uit de basisverzekering is geschrapt. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer naar deze diagnosefraude. Één praktijk declareerde zelfs behandelingstrajecten in een luxe hotel voor tienduizenden euro’s.

Voor het onderzoek heeft Pointer een twintigtal grote en kleine GGZ-instellingen benaderd. Die gaven aan dat de behandeling voor burn-out bij de zorgverzekeraar via de basisverzekering kon worden gedeclareerd. Dat staat ook op sommige websites van instellingen te lezen.

Ander label

In de praktijk blijkt dat psychologen burn-out vaak onder een ander label – bijvoorbeeld angststoornis – wegschrijven, zodat de behandeling alsnog wordt vergoed. Om de behandeling vergoed te krijgen is het namelijk noodzakelijk dat deze in de DSM-5 – een handboek van psychiatrische stoornissen – staat. Burn-out staat niet in de DSM-5. Sinds 2013 moet de werknemer de kosten voor zo’n behandeling zelf betalen. De uitzending van Pointer (KRO-NCRV) is zondag 21 maart om 19.00 uur op NPO Radio1.