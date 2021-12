Matig-laat prematuur geboren kinderen verdienen meer aandacht

Meer dan tachtig procent van de te vroeg geboren kinderen wordt geboren bij een zwangerschapsduur van 32 tot 37 weken. Deze groep krijgt echter veel minder aandacht dan kinderen die veel te vroeg geboren worden (zwangerschapsduur korter dan 32 weken). Matig-laat prematuur geboren (MLPT) kinderen verdienen meer aandacht, omdat een deel te maken krijgt met de gevolgen van hun vroeggeboorte.

BIMP-studie

In de BIMP-studie (Brain Imaging in Moderate-late Preterm infants) zijn 166 MLPT-kinderen onderzocht met behulp van schedel-echografie en magneetveld onderzoek. De promovenda beschrijft de verschillende vormen van hersenletsel bij MLPT-kinderen en vindt een hoge incidentie van mild hersenletsel (71,7 procent). Er zijn verschillen zichtbaar in de grootte van hersenstructuren tussen MLPT- en voldragen kinderen. Het effect van mild hersenletsel op het hersenvolume is desondanks nog niet aangetoond.

MLPT-kinderen

Boswinkel toonde aan dat bijna één op de drie MLPT-kinderen een afwijkende ontwikkelingsscore heeft op de leeftijd van 24 maanden. Deze score is (nog) niet in verband te brengen met hersenletsel of veranderde hersenontwikkeling.

Ontwikkelings- en gedragsproblemen

Vanwege het risico op ontwikkelings- en gedragsproblemen is het verstandig om MLPT-kinderen te screenen en in aanmerking te laten komen voor interventies.