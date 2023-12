Matthias Rieger benoemd tot ‘Theme Chair Global Health’

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) gaat het onderzoek en onderwijs op het gebied van Global Health de komende jaren verder versterken. Daarom is Matthias Rieger per 1 januari 2024 aangetrokken als Theme Chair Global Health.

Rieger over zijn benoeming: “Ik ben heel erg enthousiast over mijn aanstelling bij ESHPM met haar lange traditie in het aanpakken van ongelijkheden op gezondheidsgebied over de hele wereld en haar interdisciplinaire aanpak.”

Ervaring

Als econoom met interesse in economische ontwikkeling en gezondheid en gedragseconomie heeft Rieger veel ervaring met veld- en beleidsexperimenten met partners in meerdere landen en disciplines. Deze experimenten droegen bij aan het ontwikkelings- en gezondheidsbeleid op zowel mondiaal als lokaal niveau. Hij start drie onderzoekslijnen: een field experiment lab om gezondheidsgedrag te bestuderen, een Global Health natural experiment lab en een initiatief voor kennisvertaling. Rieger zal een ESHPM-breed programma ontwikkelen in samenwerking met andere afdelingen bij ESHPM.