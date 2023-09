Maurice van den Bosch vertrekt naar Antoni van Leeuwenhoek

De komende maanden is Van den Bosch nog actief als voorzitter raad van bestuur van OLVG. In 2017 begon hij in deze functie.

Afscheid doet ‘een beetje pijn’

“Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol de topklinische zorg en het onderzoek voor mensen met kanker landelijk en internationaal verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd doet het afscheid nemen van OLVG ook echt een beetje pijn. Dit ziekenhuis, de mensen, de sfeer, het is allemaal uniek en recht uit het hart; dat ga ik absoluut missen”, zegt Van den Bosch.

“Met zijn persoonlijke en verbindende leiderschapsstijl, oog voor innovatie en zijn veerkracht tijdens crisissituaties is Maurice van grote betekenis voor OLVG. Aan ons als raad van toezicht nu de taak om een waardig opvolger voor hem te vinden. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter raad van bestuur is inmiddels al in volle gang en wij hebben er alle vertrouwen in dat we straks met een nieuwe opvolger een volgende fase voor OLVG in kunnen gaan”, aldus Jan Kremer, voorzitter raad van toezicht OLVG.

Skipr99

Maurice van den Bosch voerde de Skipr99 van 2023 aan en werd daarmee eind 2022 door Skipr uitgeroepen tot meest invloedrijke beslisser in de zorg. Het jaar ervoor voerde Ernst Kuipers de lijst aan en stond Van den Bosch op de tweede plek.