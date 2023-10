MCL gaat met spraakherkenning in epd administratieve lasten te lijf

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) maakt sinds kort gebruik van spraakherkenning waardoor medewerkers gegevens kunnen inspreken in plaats van opschrijven. Het ziekenhuis is het eerste dat de toepassing Dragon Medical One van Nuance in het Epic-epd integreert.

De afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde maken al langer gebruik van spraakherkenning en sinds het voorjaar draait er ook een pilot bij de poliklinieken. Op dit moment hebben meer dan zestig medisch specialisten beschikking over de spraakherkenningssoftware. Zij kunnen patiëntgegevens dicteren, met het idee dat dit sneller gaat dan typen. Het komt volgens het ziekenhuis ook de kwaliteit van zorg ten goede, doordat de verslaglegging accurater verloopt. De documentatie wordt er nauwkeuriger en eenduidiger van, zo is de verwachting.

Eerste EPIC-ziekenhuis

Het MCL is het eerste EPIC-ziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van deze spraakherkenning. “De introductie van spraakherkenning in onze dossiervoering is een mooie stap voorwaarts en we zijn enthousiast over de voordelen die het biedt voor zowel medewerkers als patiënten”, laat chief information officer Harm Wesseling weten.

Meer werkplezier

Volgens KNO-arts Herbert van den Berge zorgt spraakherkenning voor meer werkplezier. “Doordat je niet hoeft te typen terwijl je met de patiënt praat, heb je beter contact met de patiënt. Daarnaast kun je vlot werken en heb je minder administratietijd. Ook zorgt het voor transparantie, de patiënt luistert met mij mee en kan eventueel corrigeren.”