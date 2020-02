Meander MC vernieuwt raad van toezicht

Marc van Aart is per 1 januari benoemd als lid van de raad van toezicht van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daarnaast is zittend lid Gert Westert per diezelfde datum benoemd tot nieuwe voorzitter.

Van Aart is arts en werkzaam als Associate Director Healthcare Innovation bij RoyalHaskoningDHV. Eerder werkte hij onder meer voor Twynstra Gudde, VZVZ, KPN Health en Philips. Ook was hij adviseur in verschillende ziekenhuizen.

Voorzitter Westert is hoofd van onderzoeksbureau IQ Healthcare en hoogleraar Gezondheidszorgonderzoek en Kwaliteit van zorg bij Radboud Universiteit. Westert is sinds 1 januari 2016 lid van de raad van toezicht. Hij volgt als voorzitter Ellen Peper op die is afgetreden wegens het verlopen van haar termijn.