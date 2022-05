Medewerker ggz-instelling overlijdt na mishandeling

De man die vorige week zwaargewond op straat werd aangetroffen aan de Hoofdweg in Amsterdam-West, is zondag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige werknemer van ggz-instelling HVO-Querido.

Een 41-jarige man uit Amsterdam zit vast op verdenking van doodslag, meldt het Openbaar Ministerie. De begeleider van HVO-Querido werd vorige week maandag op de Hoofdweg zwaargewond aangetroffen. Wat hem is overkomen, is nog niet duidelijk.

Hij raakte daarna in een coma en stierf zondag in het ziekenhuis, aldus de woordvoerder van de zorginstelling. De organisatie laat weten erg aangeslagen te zijn door het verlies van de collega. De verdachte is al voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft zeker twee weken langer vastzitten.

HVO-Querido is een instelling voor mensen in een kwetsbare situatie. Mensen die dakloos zijn geraakt, kampen met psychische problemen of verslaafd zijn, kunnen er terecht. Ook worden slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde mensen opgevangen. (ANP)