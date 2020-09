Medewerkers en patiënten Spaarne Gasthuis lopen corona op

Op een verpleegafdeling interne geneeskunde van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp is een aantal medewerkers en patiënten besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis, met vestigingen in Haarlem en Hoofddorp, bekend.

Om hoeveel medewerkers en patiënten het precies gaat, wilde een woordvoerster niet zeggen. “Het gaat in ieder geval om een aantal, niet om tientallen.”