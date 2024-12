Medewerkers HVO Querido slapen op straat als statement tegen toenemende dakloosheid

Met de actie willen de hulpverleners geld ophalen voor Sheltersuit, een organisatie die voor mensen op straat waterdichte winterjassen maakt met een slaapzak eraan. Het bedrijf geeft die jassen gratis aan HVO Querido, zodat de hulpverleners die kunnen uitdelen. Met de actie wil de zorgorganisatie voor daklozen en kwetsbare mensen iets terugdoen. “We doen het dus voor onze doelgroep, want Sheltersuit gebruikt het ingezamelde geld om nieuwe Sheltersuits te maken en die komen onder andere weer onze kant op”, vertelt persoonlijk begeleider Levi Uspessij. Van het streefbedrag van 10.000 euro is inmiddels 6.000 euro opgehaald.

Complexer systeem

Daarnaast wil HVO Querido een statement maken en aandacht vragen voor het toenemend aantal mensen dat dakloos raakt en op straat terecht komt. “Het is een groeiend, landelijk probleem”, zegt persoonlijk begeleider Chantal Hemelrijk. “Wij zien in de praktijk vooral dat het system steeds complexer is geworden. Er worden zoveel verschillende eisen gesteld, dat steeds minder mensen in het juiste hokje passen en daardoor geen zorg krijgen. Wij zeggen: stop met steeds nieuwe plannen en concepten te bedenken, maar doe wat werkt.”

Op 19 december slapen de hulpverleners van HVO Querido een nachtje op straat in Amsterdam. Bij de gemeente is de actie aangekondigd als demonstratie. “Wij weten natuurlijk donders goed dat dit heel iets anders is dan op straat slapen voor mensen die geen andere keuze hebben”,’ vervolgt Helemrijk. De hulpverleners roepen met de actie mensen op om oog voor elkaar te houden en niet met een boog om mensen heen te lopen. “Want het kan iedereen overkomen.”