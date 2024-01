Medewerkers reumacentrum RZWN maken melding van angstcultuur

Medewerkers van Zelfstandig behandelcentrum Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) voelen zich onveilig. In de klinieken van Roosendaal en Goes heerst volgens ingewijden een ‘angstcultuur’. Daarover berichtte het AD onlangs naar aanleiding van een onderzoek door BN DeStem.

BN DeStem baseert zich op tal van documenten en andere bronnen. Daarin rijst het beeld op van een reumabedrijf (16 reumatologen en ondersteunende teams, zo’n 16.000 patiënten) dat wordt gedomineerd door interne conflicten en financiële zorgen.

Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN)

In 2015 maakten de oprichters van het gespecialiseerde centrum, Joop Harbers, Hans van Groenendael en Faouzia Fodili, juist een vliegende start met Reumazorg Zuid West Nederland. De drie reumatologen vertrokken uit het Bravis ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom) in de overtuiging dat een zelfstandige kliniek beter zou werken voor patiënt en dokter.

Harbers: onvrijwillig vertrek

Begin 2023 ontstond onrust toen reumatoloog Harbers uitviel wegens gezondheidsproblemen. In juli kregen medewerkers ineens zonder uitleg te horen dat Harbers per direct niet meer werkte voor het reumabedrijf en dat zij hierover, ook tegenover patiënten, moesten zwijgen. Dat leidde tot onzekerheid en veel vragen bij patiënten, waarop de medewerkers geen antwoord mochten geven. Er was veel verloop, zowel onder reumatologen als zorgmedewerkers. De medische staf eiste daarop in oktober bij de raad van toezicht een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van bestuurder Josien Veris.

Interim-bestuurder

De raad van toezicht trok daarop een interim-bestuurder aan: Wynand Crommelin. Die gaat naar eigen zeggen in gesprek met het personeel om helder te krijgen waar de schoen wringt.