Medewerkers UMC Utrecht klagen over Kerstpakket

Het AD is in bezit van deze reacties. Het kerstpakket dit jaar is voor iedereen een pannenkoekenset. Medewerkers mochten eerdere jaren altijd kiezen. Duurzaamheidsoverwegingen zouden een rol spelen bij deze keuze.

Onderlinge verbinding

UMC Utrecht benadrukt dat de waarde van het Kerstpakket dit jaar hetzelfde is als voorheen en dat de precieze inhoud nog een verrassing is. “Het eindejaarsgeschenk is voor ons een mooi middel om niet alleen onze waardering uit te spreken aan de collega’s, maar ook om de onderlinge verbinding te vergroten. Juist daarom hebben we dit jaar ervoor gekozen om iedereen in de basis hetzelfde cadeau te geven”, aldus de woordvoerder van UMC Utrecht.

Waardering

Kerstpakketten zijn een steeds belangrijkere manier voor werkgevers om hun waardering aan werknemers te laten zien. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs verschillende kerstpakkettenverkopers. Steeds meer bedrijven zouden daarom de budgetten voor het kerstpakket verruimen. (Suzanne Bremmers / ANP)