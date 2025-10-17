Skipr

Medewerkers zorginstelling De Zijlen in Tolbert op non-actief

,

Twee medewerkers van zorginstelling De Zijlen in Tolbert zijn deze week op non-actief gesteld wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een of meerdere patiënten. Dat meldt RTV Noord.

Er loopt nog een onderzoek naar de rol van andere personeelsleden van de organisatie, die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Het incident speelde zich half september af op een locatie in de gemeente Westerkwartier. De instelling met het hoofdkantoor in Tolbert heeft veertig vestigingen, verspreid door de hele provincie.

Volgens meerdere ouders en andere personeelsleden is lang gewacht met het nemen van maatregelen. Zo zou er eerst gepoogd zijn de zaak in de doofpot te stoppen, vertellen ze RTV Noord. (ANP)

