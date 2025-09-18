Skipr

Medicinfo en Moet ik naar de dokter? starten samenwerking rond spoedzorg

,

Medicinfo en Moet ik naar de dokter? (MINDD) gaan hun dienstverlening samenvoegen. Daarmee wil het duo spoedvragen van patiënten sneller en digitaal ondersteunen.

Verschillende huisartsenspoedposten werken met de digitale triagetool MIND op hun website. Daarbij kunnen patiënten voorafgaand aan telefonisch contact met de huisartsenspoedpost een korte vragenlijst invullen.

Digitaal afhandelen

Patiënten die de digitale triage van MINDD hebben doorlopen, krijgen voortaan ook de mogelijkheid om via een livechat in gesprek te gaan met het Medisch Service Centrum van hybride zorgoplossing-aanbieder Medicinfo. Een BIG-geregistreerde zorgprofessional ziet alle ingevulde informatie in en kan in veel gevallen direct een zelfzorgadvies geven, doorverwijzen of een afspraak inplannen op de spoedpost.

“Met deze integratie kunnen naar verwachting nog meer zorgvragen volledig digitaal worden afgehandeld. Daarmee wordt de druk bij de spoedpost verminderd en de wachttijd voor patiënten verkort”, aldus Medicinfo. De integratie van MINDD en Medicinfo is momenteel onderdeel van een pilot bij Dokterswacht Friesland. Inmiddels zijn de eerste patiënten via deze nieuwe route geholpen.

Meer over:EerstelijnszorgTechnologie

