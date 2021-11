Medicinfo en VGZ starten met app Vraag het de Huisarts

Om verzekerden meer regie te geven over hun zorg hebben Medicinfo en Coöperatie VGZ een nieuwe app in het leven geroepen. De partijen hopen met de app ook huisartsen meer tijd te geven voor patiënten met complexe vragen. Een pilot met Vraag het de Huisarts loopt nu onder VGZ-leden.

In de app kunnen leden hun zorgvragen stellen en indien nodig met een huisarts beeldbellen. “Waar en wanneer ze dat willen. We zijn benieuwd of de laagdrempelige vorm van zorg de leden meer regie over hun gezondheid geeft. We zijn ook nieuwsgierig of dit op termijn helpt om de werkdruk van de huisartsen te verlagen. En krijgt de huisarts zo meer tijd voor patiënten die complexe zorg nodig hebben?”, aldus Iris Timmermans, innovatiemanager Zorg bij Coöperatie VGZ.

Huisartsenzorg op de juiste plek

De leden hebben persoonlijk contact met het medisch team van Medicinfo, dat bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen die al jaren ervaring hebben met digitale zorg. “Leden hebben op deze manier toegang tot deskundige en persoonlijke huisartsenzorg op het moment en op de plek die hen het beste uitkomt”, aldus de ontwikkelaar.

De app is beveiligd volgens de wettelijke richtlijnen. De communicatie tussen de gebruikers en het medisch team blijft privé. Na contact met het medisch team wordt de leden gevraagd om hun feedback te geven. Coöperatie VGZ wil met de app onderzoeken wat deze vorm van huisartsenzorg betekent voor hun leden en huisartsen.