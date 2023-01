Mediq: ruil Philips slaapapneu-apparaat om

Mediq roept haar klanten op om hun Philips slaapapneu-apparaat om te ruilen. Het gaat om de apparaten waar Philips halverwege 2021 een terugroepactie voor heeft opgezet. Inmiddels heeft 84 procent van de klanten het apparaat omgeruild of contact opgenomen met Mediq. 16 procent heeft nog geen actie ondernomen.

Mediq is leverancier van medische hulpmiddelen en verzorgt voor Philips de omruilactie. Gijs Heeres, manager bij Mediq: “Een grote groep heeft het apparaat al omgeruild, maar we willen alle apparaten omruilen. Daarom roepen we de klanten die nog niet gereageerd hebben op om zich te melden.”

Apparaten omruilen

Alle klanten van Mediq die een Philips slaapapneu-apparaat hebben die omgeruild moet worden, zijn benaderd. Heeres: “Om er zeker van te zijn dat iedereen een goed werkend apparaat heeft, is het belangrijk om contact met ons op te nemen.” Omruilen is online te regelen via Mediq.